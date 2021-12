Schwerpunkte

Erinnern an den Brand vor 21 Jahren in der Nürtinger Stadtkirche

02.12.2021

In der Nürtinger Stadtkirche wurde in kleinem Kreis an den verheerenden Brand des Gotteshauses im Jahr 2000 erinnert – damals verhinderte die Feuerwehr mit ihrem massiven Einsatz Schlimmeres.

Astrid Fridrich im Gespräch mit den beiden Feuerwehrmännern Ehrenbrandmeister Jürgen Burkhardt, Ehrenkommandant Rolf Binder und Pfarrer i. R. Burkhard Neudorfer. Foto: pm

NÜRTINGEN. Knapp 40 Besucher und Besucherinnen fanden kürzlich auf Einladung der Stadtkirchen-Stiftung den Weg in die Stadtkirche St. Laurentius, um sich an den verheerenden Brand der Stadtkirche vor 21 Jahren zu erinnern. Drei Zeitzeugen schilderten, was dieser Brand für sie bedeutet hatte: Pfarrer i. R. Burkhard Neudorfer, der Stadtkirchenpfarrer, und die beiden Feuerwehrmänner, die damals die Einsatzleitung bei dem Brand hatten, Rolf Binder, jetzt Ehrenkommandant der Feuerwehr und Jürgen Burkhardt, jetzt Ehrenstadtbrandmeister.