Entenfüttern im Schlosspark

13.08.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Sommerrätsel: Heute suchen wir den Geburtsort der Chefärztin für Innere Medizin in Nürtingen, Professor Dr. Tanja Kühbacher

Sommerzeit ist Rätselzeit: Es geht weiter mit unserer großen Quizreihe „Wo komme ich her?“. Wöchentlich gilt es, den Heimatort bekannter Persönlichkeiten aus unserem Verbreitungsgebiet zu erraten. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise. Dieses Mal suchen wir den Ort, in dem Tanja Kühbacher geboren und aufgewachsen ist.

Seit dem 1. Oktober 2019 ist Tanja Kühbacher Chefärztin der Inneren Medizin, Diabetologie, Gastroenterologie, Pulmonologie, Tumormedizin und Palliativmedizin an der Medius-Klinik Nürtingen. Bevor sie mit ihrem Mann ins Schwäbische zog, lebte sie bereits in vielen Städten der Welt. „Zum Studieren bin ich nach Hannover gezogen, danach habe ich in Glasgow, Kilmarnock, Hiroshima, Berlin, Kiel, Potsdam und Hamburg gelebt“, zählt sie auf. Dazwischen gab es noch einige Kurzaufenthalte in den USA und Südamerika, erzählt sie weiter.