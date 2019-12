Einfach vorbeischauen und mitsingen

19.12.2019

Beim zweiten Offenen Nürtinger Weihnachtsliedersingen am Samstag zählt das gemeinsame Erlebnis

Nach der freudig-klangvollen Premiere im Vorjahr lädt das zweite Offene Nürtinger Weihnachtsliedersingen an diesem Samstag, 21. Dezember, in der Fußgängerzone beim Lammbrunnen wieder dazu ein, in der Alltagshektik innezuhalten und in bekannte weihnachtliche Weisen einzustimmen.

NÜRTINGEN (lh). „Alle Jahre wieder“, „O du fröhliche“, „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her“ – wenn diese Lieder erklingen, werden Kindheitserinnerungen wach. Eine besinnlich-fröhliche Einstimmung auf das für viele Menschen größte Fest des Jahres ist das Offene Nürtinger Weihnachtsliedersingen, ein Mitsingkonzert, das am Samstag, 21. Dezember, um 16 Uhr am Lammbrunnen veranstaltet wird. Das Motto dieser gemeinsamen Weihnachtsaktion von Nürtinger Werbering und Citymarketing in Kooperation mit der Nürtinger Zeitung lautet „Einfach kommen und mitsingen“.