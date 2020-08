Schwerpunkte

Eine geteilte Kirche und ein toller Ausblick

27.08.2020 05:30, Von Henrik Sauer

Sommerrätsel: Heute suchen wir den Ort der Kindheit von Frank Wößner, den Vorstandsvorsitzenden der Samariterstiftung

Ottweiler, Braunschweig, Bad Mergentheim und Hustopece waren die Lösungen der bisherigen Folgen unseres diesjährigen Sommerrätsels. Heute gilt es, eine weitere harte Nuss zu knacken: Gesucht ist der Herkunftsort von Frank Wößner, dem Vorstandsvorsitzenden der Samariterstiftung in Nürtingen.

In dem kleinen Ort, in dem Frank Wößner aufgewachsen ist, wird Schwäbisch gesprochen. „Mein Frau sagt immer, sobald wir am Ortsschild vorbei sind, verstehe sie mich nicht mehr. Dann schwätz ich wieder in dem harten Dialekt meiner Heimat“, erzählt der 58-Jährige.