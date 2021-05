Schwerpunkte

Gestaltungsbeirat debattierte über Gebäude auf altem Postgelände an Nürtinger Europastraße

04.05.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Zwischen Jet-Tankstelle und Seniorenheim findet sich mit der Adresse Europastraße 20 ein Grundstück in bester Innenstadtlage, das von der Post als Parkplatz und Lager genutzt wurde. Nach 2018 unternimmt nun nochmals ein Investor den Versuch, dort Wohnungen zu errichten. Der Gestaltungsbeirat diskutierte über den Entwurf.

Zwischen Seniorenheim (links) und Tankstelle (rechts) soll an der Europastraße ein Haus mit 29 Wohnungen entstehen. Grafik: Single

NÜRTINGEN. Das Grundstück ist 1700 Quadratmeter groß und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft mehrerer großer Häuser, was eine mehrstöckige, dichte Bebauung ermöglicht. Es hat nur einen Pferdefuß, und das ist der Saubach. Der verläuft nämlich verdolt unter dem Grundstück, soll jedoch in absehbarer Zeit renaturiert werden. Deshalb müsste im rückwärtigen Bereich Platz bleiben und ein Grundstückstausch mit der Stadt stattfinden. Auf der Dole darf nicht gebaut werden. Außerdem birgt der Bach eine Hochwassergefahr, die beim Planen berücksichtigt werden muss. Weil es kaum Vorwarnzeit gibt, sei es nicht möglich, das Haus aufzuständern und das Erdgeschoss zum Parken zu nutzen. Empfohlen wird vom Stadtplanungsamt eine hochwassersichere Tiefgarage.