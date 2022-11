Schwerpunkte

Dolmetscherpool in Nürtingen braucht Personal zur Koordination der Einsätze

07.11.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Beim Plenum von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe wird die Koordination des Dolmetscherpools als Problem benannt und an den Gemeinderat herangetragen. Der Bürgertreff bekommt dagegen bald Verstärkung.

Beim Treffen in der Kreuzkirche kamen Ehrenamtliche, Hauptamtliche und Vertreter der Stadtverwaltung ins Gespräch. Foto: pm

NÜRTINGEN. Mit dem Beginn des Angriffs auf die Ukraine wuchs die Zahl der nach Deutschland Geflüchteten sprunghaft an, auch in Nürtingen und Umgebung. Gleichzeitig gab es eine Welle der Solidarität, viele wollten helfen. Mit Angeboten von ehrenamtlichen Initiativen und Hauptamtlichen bei Sozialverbänden sowie anderen sozialen Einrichtungen und der Kommunen und des Landkreises gab es aufgrund des vorangegangenen großen Zuzugs von Menschen auf der Flucht bereits Strukturen, um die Hilfsbereitschaft in die richtigen Bahnen zu lenken. Diese zu verstetigen und sich untereinander kennenzulernen, war Ziel eines Zusammenkommens, das vom Integrationsbüro der Stadt und dem ehrenamtlichen Netzwerk Flüchtlingsarbeit Nürtingen (NFANT) organisiert wurde.