Die Zeitung bildet die Lebenswelt ab

05.11.2019 05:30, Von Andreas Warausch

Gestern startete unser großes Schulprojekt mit rund 900 Teilnehmern

Seit 16 Jahren gibt es das Projekt „Zeitung in der Schule“ – und nach wie vor ist der Enthusiasmus von Lehrern und Schülern ungebrochen. In diesem Jahr machen 900 Schüler der achten bis zehnten Klassenstufe vieler verschiedener Schulen in unserem Verbreitungsgebiet mit.

Dass die Zeitung stets im Herbst Einzug in die Klassenzimmer der Region hat, ist schon gute alte Tradition. Klar, dass unter den teilnehmenden Lehrern oftmals gute alte Bekannte sind. Ihre Teilnahme ehrt uns, spricht sie doch für das Projekt: Wer es einmal mit einer Klasse erlebt hat, wie sich die jungen Menschen für den Journalismus und die Themen direkt vor ihrer Haustüre begeistern, möchte das auch folgenden Schülergenerationen angedeihen lassen.