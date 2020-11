Schwerpunkte

Die Weichen für 2021 gestellt

12.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Nürtinger Gemeinderatsfraktionen präsentieren Wunschkatalog für das neue Haushaltsjahr – Beratung in den Ausschüssen

Schule und Bildung, Wohnraum, Klimaschutz, Mobilität, Hochwasserschutz sowie Handel und Gewerbe waren die am häufigsten genannten Begriffe in den Haushaltsreden der Nürtinger Gemeinderatsfraktionen. Die Schwerpunkte sind gesetzt. Jetzt geht es in den nächsten Ausschusssitzungen darum, welche Anträge im Etat festgeschrieben werden.

Wie entwickelt sich Nürtingen in den kommenden Jahren? Der Blick von oben zeigt, dass es am Fluss noch Entwicklungspotenzial gibt. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Claudia Himmer, die Vorsitzende der Fraktion Nürtinger Liste/Grüne-Basis NT, appellierte gleich zu Beginn ihrer Haushaltsrede an die Kollegen, „mit den finanziellen Ressourcen sorgsam umzugehen“. Es gehe um Generationengerechtigkeit und die dürfe sich keinesfalls nur auf die bloßen wirtschaftlichen Auswirkungen für kommende Generationen beschränken. Auch in Zeiten der Pandemie dürfe man nicht die Augen verschließen vor anderen großen Krisen wie etwa dem Klimawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, der enormen Plastikflut oder dem Schmelzen der Polkappen mit allen Konsequenzen. Deshalb legte sie zu Beginn ihrer Rede die Betonung auf den Klimaschutz und die Erderwärmung. Der Klimawandel sei auch in Nürtingen spürbar zum Beispiel in Form von Extremwetterereignissen und der lang anhaltenden Trockenheit, die den Nürtinger Stadtwald einschneidend verändern werde. „Jede Investition, die wir jetzt zur Vermeidung von Klimaschäden aufwenden, amortisiert sich in der Zukunft.“ Daher müsse die Forderung der „Fridays for Future“-Bewegung unterstützen.