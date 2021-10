Schwerpunkte

Die Seniorenwohnanlage Kroatenhof feiert in Nürtingen den 25. Geburtstag

08.10.2021

Das vierblättrige Kleeblatt rund um die Nürtinger Seniorenwohnanlage Kroatenhof feiert am heutigen Freitag und am Samstag mit verschiedenen Projekten und Aufführungen im Quartier Klein-Tischardt Geburtstag.

NÜRTINGEN. Im Quartier Klein-Tischardt in Nürtingen lebt das Kleeblatt seit 25 Jahren generationenübergreifendes Engagement. Zum Vierergespann gehören die Kinder aus der Ganztagesbetreuung im Kroatenhof, die Senioren der Seniorenwohnanlage Kroatenhof, die Stadt Nürtingen sowie das Stadtmuseum. Heute, Freitag, und am Samstag, 9. Oktober, feiert die Seniorenwohnanlage ihren 25. Geburtstag.

„So selbstständig wie möglich, so viel Hilfe wie nötig“, lautet das Motto in der Seniorenwohnanlage. Die Bewohner sind in ihren Wohnungen unabhängig. Es gibt aber rund um die Uhr eine Rufbereitschaft. Die Wohnanlage an der Metzinger Straße verfügt über einen Außenbereich mit einer Grünanlage und Sonnenterrasse. „Wir verstehen uns als Teil des Quartiers“, erklärt Petra Nimmrichter, die sich mit Meike Düßmann die Hausleitung der Seniorenwohnanlage teilt. So ist das Geburtstagsfest-Programm von allen und für alle.