Die Sanierung des Nürtinger NC-Gebäudes läuft nach Plan

20.10.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die Bauarbeiten an dem ehemaligen NC-Gebäude schreiten voran. Noch bis zum Spätsommer 2023 wird der Komplex saniert. Bislang laufe alles nach Plan, auch für die neue öffentliche Toilette und das Parkhaus gibt es gute Neuigkeiten.

Die Bauarbeiten am NC-Gebäude sind in vollem Gange. Foto: Just

NÜRTINGEN. Offenliegende Stahlstreben, eingerissene Wände, bergeweise Schutt – wer in den vergangenen Tagen am ehemaligen NC-Gebäude vorbeiging, konnte nicht übersehen, dass die Bauarbeiten mittlerweile in vollem Gange sind. Wenn alles weiter nach Plan läuft, kann die Eröffnung des künftigen „Nürtinger Tores“ nach den Sommerferien 2023 stattfinden.