Die kleine Hexe in der Stadtbücherei

NÜRTINGEN. Die Geschichte „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler wurde jetzt in der Stadtbücherei Nürtingen lebendig. Die Schauspieler des Naturtheaters Grötzingen waren zu Gast und spielten Szenen aus ihrem aktuellen Kinderstück. An abwechslungsreichen Stationen stellten 28 Kinder im Grundschulalter ihre Zauberkünste unter Beweis, bastelten Papierblumen, übten ihre Treffsicherheit beim Dosenwerfen und halfen der kleinen Hexe dabei, eine gute Hexe zu werden. Die Muhme Rumpumpel und die Oberhexe schlichen zwischen den Bücherregalen umher und beobachteten das Treiben. Auf dem Blocksberg wurde wild getanzt. Nun fiebern alle der Premiere am Sonntag, 12. Juni, im Naturtheater entgegen, um das Stück in voller Länge zu sehen. Weitere Informationen zum Stück unter www.naturtheater-groetzingen.de. nt Foto: nt