Der Sommer schaut vorbei und lockt ins Nürtinger Freibad

Foto: Holzwarth

Bis zu 28 Grad warm ist es am Mittwoch in Nürtingen und Umgebung gewesen. Gut, dass die Freibäder in Nürtingen (Bild) und Wendlingen schon offen haben. Zumal es auch in den nächsten Tagen warm bleiben soll. Am Sonntag, 15. Mai, zieht auch das Höhenfreibad in Neuffen nach. In Nürtingen hat man für die diesjährige Badesaison erstmals den Abendtarif ab 18 Uhr eingeführt. Coronabedingt wurde lange auf die Saisonkarten verzichtet. Jetzt sind sie ebenfalls wieder im Angebot. Das bestätigt auch Stadtwerke-Chef Volkmar Klaußer. Beibehalten wird laut Stadtwerke-Chef Klaußer weiterhin, dass das Schwimbecken „nach Leistungsgruppen“ eingeteilt wird. Online-Tickets wird es aber erst einmal nicht geben. In Wendlingen hat das Bad seit dem 7. Mai eröffnet. Dort ist es nach wie vor möglich, Online-Karten fünf Tage vorab zu kaufen. In Neuffen geht es am Sonntag los. Klar ist, die Badegäste müssen dann mehr für ihre Tickets bezahlen. In der April-Sitzung hatte der Neuffener Gemeinderat beschlossen, die Preise erstmals seit dem Jahr 2010 anzuheben. Onlinetickets wird es in diesem Sommer in Neuffen nicht geben. Nach wie vor ist das Bad von Dienstag bis Sonntag geöffnet, montags bleibt es zu. km