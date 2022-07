Schwerpunkte

Der Nürtinger Stadtbalkon soll den Neckar erlebbar machen

29.07.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Mit der dauerhaften Sperrung der Alleenstraße sehen Verwaltung und Gemeinderat die Chance, den Fluss näher an die Innenstadt heranzurücken. Alle Fraktionen sprechen sich für Bürgerbeteiligungsprozess aus.

Der Gemeinderat hat die Weichen für den Dauerbetrieb gestellt: Jetzt ist es Aufgabe der Gastronomen, in der Alleenstraße auch im Winter für Belebung auf dem Stadtbalkon zu sorgen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Die Weichen sind gestellt. Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Nürtinger Gemeinderat am Mittwoch (18 Ja-, neun Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen) für den Stadtbalkon und damit die dauerhafte Sperrung der Alleenstraße im Bereich zwischen Steinachdreieck und Kreisverkehr ausgesprochen. Die Mehrheit der Gemeinderäte blickt mutig in die Zukunft und sieht hier die Möglichkeit, Nürtingen als „Stadt am Fluss“ auf Dauer erlebbar zu machen. Außerdem habe die Sperrung dazu geführt, dass der Schwerlastverkehr Nürtingen eher meide – ein positiver Nebeneffekt.