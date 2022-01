Schwerpunkte

Der Nürtinger Polarforscher Lars Lehnert berichtet aus seiner Wahlheimat Schweden.

07.01.2022, Von Andreas Warausch

Als Polarforscher hat der aus Neckarhausen stammende Lars Lehnert schon oft von seinen Abenteuern in den arktischen Regionen unseres Planeten berichtet. In Nordschweden hat er sich beruflich neu orientiert. Berichten kann er nun auch vom etwas anderen Umgang mit der Corona- Pandemie in seiner Wahlheimat.

Wenn Lars Lehnert in Nürtingen am Neckar steht und gen Norden blickt, fliegen seine Gedanken der 2622 Kilometer langen Route voraus. „Drei, vier Tage“ wird er unterwegs sein. Dann ist er wieder zu Hause, in der neuen Heimat. Im nordschwedischen Svartlå lebt er nun seit über fünf Jahren, mit seiner Frau Simone und seiner bald vier Jahre alten Tochter Paula. Unterwegs gilt es noch, das nagelneue deutsche Elektroauto mit Rädern zu versehen, die den lappländischen Herausforderungen gewachsen sind. Winterreifen? Reicht nicht. Ohne Spikes geht da oben nix. Die lange Fahrt scheint den Schwaben nicht sonderlich zu schocken. Kein Wunder. Weite Reisen ist er gewohnt.