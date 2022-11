Schwerpunkte

Der Jazz kommt wieder nach Nürtingen

25.11.2022 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Vom 11. Februar bis zum 18. März dauert die 20. Auflage der Nürtinger Jazztage. Das Programm lockt mit zehn Veranstaltungen, auch die beliebten Jazz-Spaziergänge gibt es wieder. Der Vorverkauf hat begonnen.

NÜRTINGEN. Die nächsten Nürtinger Jazztage werfen ihren Schatten voraus. Die traditionsreiche Veranstaltungsreihe, die alle zwei Jahre im Wechsel mit der „Nürtinger Krimizeit“ angeboten wird, erlebt 2023 bereits ihre zwanzigste Auflage. Vom 11. Februar bis zum 18. März stehen zehn Veranstaltungen auf dem Programm. Neben hochkarätigen Konzerten wird es am 7. und 8. März wieder die beliebten Jazz-Spaziergänge geben, bei denen die improvisierte Musik durch eine kulinarische Komponente angereichert wird, sowie am 9. März in der Kreuzkirche erstmals ein „kulinarisches Jazzkonzert“. Mit Olivia Trummer, Jakob Manz und Martin Riessler sind wieder Jazzer von internationalem Format dabei.