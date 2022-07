Schwerpunkte

Der grüne Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel fordert bundesweite Mobilitätsgarantie

16.07.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der grüne Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel hat sich beim Kreispressegespräch für ein Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets und eine bundesweite Mobilitätsgarantie im ländlichen Raum ausgesprochen. Den Verkehrsminister kritisiert er scharf.

Matthias Gastel spricht sich für Energiesparen und den schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien aus. Foto: Just

NÜRTINGEN. Nach acht Jahren in der Opposition ist der Bundestagsabgeordnete der Grünen des Wahlkreises Nürtingen, Matthias Gastel, in der Regierungskoalition angekommen. Am Freitagvormittag hat der 51-Jährige aus Filderstadt in Nürtingen zum jährlichen Kreispressegespräch eingeladen, um einen Ausblick auf die derzeitigen politischen Herausforderungen und seine Themenschwerpunkte in Berlin zu geben. Beim Blick auf die aktuelle Lage muss Gastel erst einmal feststellen: „Die Realität durch den Angriffskrieg auf die Ukraine stellt uns vor andere Aufgaben als die, die wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen hatten. Verantwortung kann gerade in Krisenzeiten bedeuten, nicht eins zu eins die Wahlprogramme abzuarbeiten.“ Wichtig sei es aber, trotzdem die langfristigen Ziele wie den Klimaschutz nicht aus den Augen zu verlieren. „Wir haben weiter im Blick, wozu die Ampel unter anderem bei den Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Verkehrspolitik angetreten ist.“