Dem Dichter zu Ehren: Hölderlins „Nekar“ ziert eine Hauswand

04.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Freilich haben sich die Nürtinger das Hölderlinjahr ein bisschen anders vorgestellt. Viele Veranstaltungen zum 250. Geburtstag des Dichters wurden verschoben oder sind gar ausgefallen. Dennoch wird dem großen Sohn der Stadt auf mannigfaltige Art gedacht. So hat zum Beispiel Dr. Joachim Puf mit seinen beiden Geschwistern den Beginn von Hölderlins Ode „Der Nekar“ am neu gebauten Haus auf dem Grundstück des Großvaters in der Nürtinger Bismarckstraße anbringen lassen. Wie Puf berichtet, sind die drei Geschwister in Nürtingen aufgewachsen und besuchten das Hölderlin-Gymnasium. Teils seien sie sogar noch in den Räumen des Hölderlinhauses unterrichtet worden. Nach dem Studium hätten sie sich vom Neckar entfernt und seien im Dachauer Moos und im Hochschwarzwald gelandet. Das Zitat an der Hauswand ist eine „Ehrbezeugung für den Dichter und ein Zeichen der Heimatverbundenheit“, sagt Puf. Nun hoffe man, dass der eine oder andere stehen bleiben werde, um die Zeilen zu lesen. aw/Foto: Holzwarth