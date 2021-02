Schwerpunkte

Defekte Erdstromkabel in Nürtingen und Großbettlingen sorgten für Ausfälle

18.02.2021 05:30, Von Uwe Gottwald und Philip Sandrock — E-Mail verschicken

In Nürtingen löste defektes Kabel Kurzschluss aus – Telekommunikation teils unterbrochen – Stromausfall auch in Großbettlingen

In Nürtingen in der Mühlstraße kam es am Dienstagabend zu einem Schaden an einer Stromleitung (wir berichteten). Mittlerweile scheint klar, dass der fast zeitgleiche Schaden in einer Schaltanlage am nahe gelegenen Umspannwerk darauf zurückzuführen ist. Mit den Reparaturarbeiten wurde gestern begonnen, die Parkplatzzufahrt bei der Theodor-Eisenlohr-Halle ist gesperrt.

Vorsichtig hebt ein Baggerführer den Belag ab, um an das defekte Stromkabel in der Mühlstraße heranzukommen. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Laut Auskunft der Nürtinger Stadtwerke als Betreiber des Nürtinger Stromnetzes könnten das frostige Wetter und daraus resultierende Erdbewegungen der Grund für den Schaden am Erdkabel sein, was einen Kurzschluss auslöste. In einem solchen Fall wird auf eine andere Leitung umgeschaltet. Dabei sei es zu einem weiteren Kurzschluss in der Schaltanlage gekommen. Durch den Schmorprozess kam es zur Rauchentwicklung, die von Anwohnern bemerkt wurde und die daraufhin die Feuerwehr alarmierten. Diese war schnell mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort, auch das DRK und die Malteser waren im Einsatz. Es musste allerdings nicht gelöscht werden, auch Personen kamen nicht zu Schaden.