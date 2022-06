Schwerpunkte

Das waren unsere Themen der Woche

12.06.2022 05:30, Von Kai Müller — E-Mail verschicken

Was war los in Nürtingen und Umgebung in der ersten Pfingstferienwoche? Welche Ereignisse oder Themen haben die Redaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung besonders beschäftigt? Ein Überblick.

Sollen die Parkplätze in der Östlichen Kirchstraße in Nürtingen weg? Noch ist keine Entscheidung gefallen. Foto: Gottwald

Zigarettenmüll Es ist und bleibt ein Ärgernis: der Müll auf den Wegen und Plätzen, egal ob in Nürtingen oder anderswo. Eine Aussage von Nürtingens Bauhofleiter Michael Haußmann lässt nicht unbedingt auf Besserung hoffen: „Die Verschmutzung mit Zigarettenkippen hat deutlich zugenommen“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Gut, dass es da die fleißigen Mitarbeiter des Bauhofs und Nürtinger Bürger wie Andreas Bierlein gibt, die Kippensammelaktionen organisieren.

Neckarspinnerei Ganz andere Dinge hat der Verein Adapter im Sinn, der auf dem Areal der Neckarspinnerei in Unterboihingen kürzlich sein Wohnmodell vorgestellt hat, das am Arbeitsort auch einen Wohnbereich schafft. Die Neckarspinnerei ist eines von zwei IBA-Projekten (Internationale Bauausstellung 2027) in Wendlingen.

Wohnungsbau in Neuffen Gebaut werden soll auch in Neuffen. Dort sollen auf dem ehemaligen Dietz-Areal, einem einstigen Gewerbestandort, 42 Wohneinheiten entstehen. Die Planungen haben aber erst begonnen.

Innovation Lab Freuen kann sich das Team „goodfish4u“. Saskia Klein und Giovanni Ambrosino haben mit ihrer Geschäftsidee eines Online-Marktplatzes für regionale Fischzüchter die zweite Auflage des „Innovation Lab“ an der Nürtinger Hochschule gewonnen.

Parkplätze weg? Die Östliche Kirchstraße bleibt im Fokus der Öffentlichkeit. Nach vielen Debatten hatte im Mai der Gemeinderat beschlossen, die Straße zwischen Schillerplatz und Bahnhofstraße komplett neu zu gestalten. Jetzt geht es um die Frage: Soll dort (Ausnahme: Parkplätze für behinderte Menschen) auf alle Parkflächen verzichtet werden? Unsere Prognose: diese Diskussion wird spannend.

Nürtival Mit Spannung erwartet worden war auch das Techno-Festival in Nürtingen. Doch die Organisatoren zogen nun die Notbremse. Weil der Vorverkauf zu schleppend lief, wurde die für den 18. Juni geplante Veranstaltung abgesagt.

Fritz-Ruoff-Schule Wirklich gespannt sind auch alle Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler der Fritz-Ruoff-Schule – und nicht nur die. Eigentlich drückt ganz Nürtingen die Daumen, dass die berufsbildende Schule den Titel des deutschen Energiesparmeisters erringt. Noch bis zum 15. Juni läuft die Abstimmung. Wer mithelfen will, dieses Ziel zu erreichen, kann etwas tun. Einfach unter www.energiesparmeister.de/voting mitmachen.

Zukunftsökonomie Dass sich Umweltbewusstsein und Wirtschaft nicht mehr ausschließen dürfen, weiß die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU). Statt Volkswirtschaftslehre heißt der Studiengang zukünftig Zukunftsökonomie.

Wasserkraft Da passt auch das Thema Wasserkraft bestens dazu. Zwischen Nürtingen und Wendlingen gibt es allein fünf Wasserkraftwerke. Ein Gesetzesentwurf macht den Betreibern aber große Sorgen.

Erdbeeren Sorgenfalten haben auch die Erdbeeranbauer. Weil die Preise steigen, greifen offenbar viele Kunden auf Erdbeeren aus dem Ausland zurück.