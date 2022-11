Schwerpunkte

Das muss man zum Messeherbst in Stuttgart wissen

18.11.2022 10:03, — E-Mail verschicken

Noch bis zum 20. November, ist auf der Landesmesse Hochbetrieb. Acht Messen in acht Hallen stehen auf dem Programm. Kinder bis einschließlich 15 Jahren zahlen keinen Eintritt.

Die Spielemesse ist Teil des Stuttgarter Messeherbstes. Foto: Messe

Der Stuttgarter Messeherbst wird von diesem Donnerstag, 17. November, bis Sonntag, 20. November, wieder Anlaufpunkt für Unterhaltung rund um Themen wie Haustier, Wohnen und Food bis hin zu Lifestyle und Hobby. Ein besonderes Höhepunkt in diesem Jahr ist die Premiere der Blasorchester-Messe Brawo, die am Freitag beginnt.

„Die Blasmusik gehört untrennbar zu Süddeutschland, eine Messe-Plattform hatte sie bis jetzt noch nicht in Baden-Württemberg. Dies werden wir mit unserer Brawo ändern“, sagt Stefan Lohnert, Geschäftsführer der Messe Stuttgart.

In insgesamt acht Messehallen sorgen acht Messen für ein Programm für die ganze Familie. Am Donnerstag starten die Spielemesse, die Kreativ, die Familie & Heim und die eat&style. Am Freitag kommen die Animal, die veggie & frei von, die Mineralien Fossilien Schmuck sowie die Premiere der Blasorchester-Messe Brawo hinzu. Alle parallel stattfindenden Messen können mit einem Ticket besucht werden.

Öffnungszeiten & Tickets: Der Stuttgarter Messeherbst hat täglich von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es unter www.stuttgarter-messeherbst.de. Tickets sind online (vor Ort nur Kartenzahlung!) günstiger und kosten inklusive VVS am Wochenende 17 Euro und werktags 15 Euro.

Mittagstickets (ab 14 Uhr) gibt es für 12 Euro (Wochenende) beziehungsweise 9 Euro (werktags). Kinder bis einschließlich 15 Jahren können den Messeherbst kostenlos besuchen.