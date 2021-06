Schwerpunkte

Das erste Wochenende auf dem Nürtinger Stadtbalkon

21.06.2021 05:30, Von Daniel Jüptner und Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Das Angebot kommt an: Bereits am Samstag musste die Flaniermeile wegen Überfüllung Gäste abweisen

Der Stadtbalkon lockt die Massen: Bereits am Samstag verbreitete Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich über Social Media die Bitte, andersmal wieder vorbeizukommen, da die Höchstbesucherzahl schon erreicht war und keine zusätzlichen Gäste mehr eingelassen werden konnten.

Mediterranes Flair in der Alleenstraße am Abend. Foto: Jüptner

NÜRTINGEN. „Bitte unterstützt uns, indem ihr heute nicht mehr an den Stadtbalkon kommt, es sind schon zu viele Leute in der Alleenstraße“ postete der Oberbürgermeister auf Instagram. Denn in den abgesperrten Bereich dürfen aktuell nur 500 Personen, damit die Abstände eingehalten werden können. Ein Sicherheitsdienst achtet darauf. Fridrich rät dazu, dann einfach in die Altstadt oder in einen der beiden Biergärten am Neckarufer zu gehen.