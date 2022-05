Schwerpunkte

Coronazahlen aktuell

03.05.2022 05:30

Stand Montag, 16 Uhr, waren laut Landesgesundheitsamt 166 831 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Esslingen bekannt (711 mehr als am Freitag). Seit dem 3. März 2020 meldet der Kreis 802 mit oder an Covid19 Gestorbene (unverändert zum Freitag). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis lag am Montag bei 500,4 (am Freitag bei 579,3). red