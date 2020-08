Schwerpunkte

Coronabedingte Tennisabsagen

Mitgliederversammlung des TC Raidwangen unter besonderen Bedingungen

NT-RAIDWANGEN (pm). Kürzlich trafen sich 39 Vereinsmitglieder des Tennisclub Raidwangen zur diesjährigen Hauptversammlung auf der Tennisanlage im Freien. Der Vorsitzende Holger Henzler und seine Ausschussmitglieder blickten gemeinsam auf eine gelungene Saison 2019 zurück. Im Dezember 2019 verzeichnete der Verein 206 Mitglieder.

Im vergangenen Jahr haben wieder einige Veranstaltungen stattgefunden. Der 1.Mai -Hock galt wie immer als ein toller Start in die Saison und durch hervorragendes Wetter haben sich viele Wanderer auf der Anlage versammelt. Die vereinsinternen Mixed-, Einzel-, Jugend- und Doppelmeisterschaften wurden mit guter Beteiligung den Sommer über ausgetragen und der erste Platz beim Mörike- Cup in Grafenberg krönte die erfolgreiche Saison. Für den Vereinsnachwuchs wurde mit dem Tenniscamp am Ende der Sommerferien nochmals für ein sportliches Highlight gesorgt. Beim Tennisfrühschoppen trafen sich die Vereinssenioren wöchentlich nicht nur für eine Runde Tennis und zum gemütlichen Beisammensein. Sie machten Ausflüge und hielten mit ihrem handwerklichen Geschick das Tennisheim in Schuss. Aufgrund solchen Engagements und der Leistung der Platz-, Sanitär- und Rasenteams sind die Tennisanlage und alle vier Tennisplätze in einem hervorragenden Zustand.