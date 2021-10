Schwerpunkte

Corona an Schulen im Kreis Esslingen offenbar im Griff

15.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

In den ersten beiden Wochen nach den Ferien stieg die Zahl der positiv Getesteten, doch hatten sich die meisten wohl bereits in den Ferien angesteckt. Seitdem scheint die Teststrategie zu greifen. Am Montag fällt die Maskenpflicht.

Das Infektionsgeschehen an den Schulen ist im Moment beherrschbar, das Land hebt ab Montag die Maskenpflicht auf. Foto: Adobe Stock

Kaum hatte in Baden-Württemberg der Schulbetrieb begonnen, schnellten die Zahlen an Infizierten in den Bildungseinrichtungen täglich nach oben. Gleichzeitig hatte die Landesregierung eine Verordnung zum Schuljahresbeginn erlassen, nach der lockerer verfahren werden kann, wenn in einer Klasse Infektionen auftreten. Bei geringeren Ausbruchsgeschehen soll mit Tests der Mitschüler in der Klasse an fünf aufeinanderfolgenden Tagen vermieden werden, dass ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden. So viel wie möglich Präsenzunterricht für möglichst viele Schülerinnen und Schüler lautet das Ziel der Landesregierung.