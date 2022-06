Schwerpunkte

Bus und Bahn in der Region: Mehr Masken-Muffel im ÖPNV

25.06.2022 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Noch immer müssen Fahrgäste in Bus und Bahn Mundschutz tragen. Verkehrsunternehmen in der Region berichten von einer abnehmenden Akzeptanz für die Regel. Wir haben Zug- und Busfahrer nach ihrer Meinung gefragt.

Viele Menschen halten sich in Bus und Bahn an die Maskenpflicht. Doch die Akzeptanz sinkt, Diskussionen nehmen zu. Foto: Holzwarth

Der Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) in Nürtingen am Donnerstagmittag: Zahlreichen Menschen warten an den verschiedenen Haltestellen. Einige haben sich ihren Mundschutz schon unters Kinn gehängt, andere halten ihn in der Hand. Der ein oder andere hat ihn sogar richtig aufgezogen.