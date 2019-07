Bombenwetter zum Jubiläum

23.07.2019, — E-Mail verschicken

Seit 20 Jahren gibt es die Friedenskirche in Hardt

Der Gemischte Chor Hardt sang zum Jubiläum. pm

NT-HARDT (pm). Bei launigem Wetter fand das Fest der Hardter Teil-Kirchengemeinde statt. 20 Jahre besteht nun schon das kleine Kirchlein am Hardter Friedhof, und es hat der immer schon lebendigen Gemeinde ein Zentrum gegeben, in dem sie sich versammeln kann. Zahlreiche Gäste waren schon am Samstagabend zum Konzert des Gemischten Chors Hardt unter der Leitung von Lubos Ihring gekommen und erlebten zwei Stunden mit „Rigoletto“, „O sole mio“ und etlichen Gospels in lauer Sommernacht. Moderator Wolfgang Robel aus Sielmingen setzte mit seinen Gedichten noch ein Sahnehäubchen obendrauf.

Am Festsonntag begrüßte Pfarrerin Sylvia Unzeitig noch mehr Gäste, unter anderem auch die früheren Pfarrer der Gemeinde, Elke Dangelmaier-Vinçon, Michael Vinçon und Theodor Unz sowie den Ortsvorsteher Bernd Schwartz.