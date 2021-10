Schwerpunkte

Blende 2021: Licht und Schatten im Fokus

20.10.2021 05:30, Von Philip Sandrock

Blende 2021: Mit vier Themenfeldern ist die Vielfalt beim lokalen Vorentscheid unseres Fotowettbewerbs so groß wie nie. Die Zeit läuft – noch bis Ende November können Fotos zum Wettbewerb eingereicht werden.

Das Spiel von Licht und Schatten. Foto: Just

Ganz langsam biegt der diesjährige lokale Vorentscheid des Fotowettbewerbs „Blende 2021“ auf die Zielgerade. Noch gut sechs Wochen können Amateurfotografinnen und Amateurfotografen aus unserer Region ihre Aufnahmen hochladen. Dieses Mal findet der Wettbewerb in einem anderen Modus statt als in den Vorjahren. Statt eines Themas, das von der lokalen Jury ausgewählt wird, haben unsere Leser dieses Jahr die Wahl zwischen vier Themenfeldern, in denen sie sich kreativ austoben können: „Unsere Heimat“, „Faszinierende Tierwelten“, „Fit and Fun“ oder „Licht und Schatten“ bieten den Amateurfotografen unter unseren Lesern eine große Auswahl.