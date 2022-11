Schwerpunkte

Bewohner der Nürtinger Vorstadt wollen gehört werden

24.11.2022 05:30, Von Kai Hansen — E-Mail verschicken

Rund 90 Bürger aus der Kirchheimer Vorstadt kamen zum Stadtteiltreffen der neuen Bürgerinitiative und erörterten, welche Themen die Menschen dort bewegen. Kritik gab es an der Stadtverwaltung.

Das Stadtteiltreffen der Bürgerinitiative Kirchheimer Vorstadt stieß auf reges Interesse. Foto: Hansen

NÜRTINGEN. Das Interesse war groß: Rund 90 Bürgerinnen und Bürger aus der Kirchheimer Vorstadt haben sich am Dienstag in der HfWU getroffen, um über Stadtentwicklung zu sprechen. Die erste Frage lautete: Warum lebe ich gerne in der Vorstadt? Die Kirchheimer Vorstadt war lange geprägt von Nebenerwerbs-Bauern, den Werkstätten, Handwerkern und Kleingewerbe in der Nähe. Trotz der die Stadt durchschneidenden Tangenten liegt die „Vorstadt“ mittendrin, hat sich erweitert, ist lebendig, hat noch kleine Läden, fast alles für den alltäglichen Bedarf ist fußläufig erreichbar, es gibt Cafés, den ÖPNV, Kindergärten, Kirchen und das Kulturangebot der Seegrasspinnerei. Das alles wurde als Lebensqualität aufgezählt.