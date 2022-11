Schwerpunkte

Besuch aus Nicaragua und Leipzig bei der Solawi auf dem Hopfenhof in Oberensingen

07.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der nicaraguanische Kaffeebauer Jolver Mendoza und Johannes Schubert vom Leipziger Fairhandelsunternehmen Café Chavalo sowie Mitglieder von Fair handeln Köngen besuchten den Hopfenhof auf der Oberensinger Höhe.

David Traub vom Oberensinger Hopfenhof (rechts) erläuterte den Besuchern aus Köngen die solidarische Landwirtschaft. Links der Nicaraguaner Jolver Mendoza, der in Köngen zu Gast bei der Initiative Eine Welt war. Foto: pm

NT-OBERENSINGEN. Das Konzept der Solidarischen Landwirtschaft entstand schon in den 1960er-Jahren in Japan. Erst 1978 entstand auch im Westen, genauer in Genf, eine Kooperative, die sich den schönen Namen „Schlaraffengärten“ gab. Auf dem Hopfenhof besteht seit 2015 eine Solidarische Landwirtschaft (Solawi). David Traub erläuterte den interessierten Zuhörern die Funktionsweise der Solawi und den ökologischen Landbau nach den Richtlinien des Bioland-Anbauverbands, den er betreibt.