Berufsschule und Bodelschwinghschule in Nürtingen sind zusammen kreativ

30.07.2022 05:30, Von Bryan Becker — E-Mail verschicken

Zwischen der Bodelschwinghschule und der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule besteht schon seit Längerem ein enger Kontakt. Ein gemeinsames Projekt macht noch einmal deutlich, wie erfolgreich die Zusammenarbeit funktioniert.

Die Schüler mit ihrem Projekt (von links): Elia Fouad Ahmad, Nils Biebl, Bryan Kohrs, Azeezah Beboo, Ermin Bekovic, Marvin Welisch, Celine Weise, Pierre Adam, Nadine Jahn. Foto: Becker

NÜRTINGEN. Während der Umbauarbeiten an der Bodelschwinghschule wurden die Schüler in Containern auf dem Parkplatzgelände der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule unterrichtet. In dieser Zeit entstand auch das gemeinsame Projekt zwischen den Schülern von der 10. bis 12. Klasse der Bodelschwinghschule und dem technischen Berufskolleg der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule.