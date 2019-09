Berührungsängste verlieren

Von Sabrina Kreuzer

Die erste Interkulturelle Woche der Stadt Nürtingen steht unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“

Über 7000 Menschen mit Migrationshintergrund leben in Nürtingen. Um deren Vielfalt und Kulturen zu feiern und die Bürger der Stadt einander näher zu bringen, beginnt am 22. September die erste Interkulturelle Woche. Neun Tage lang dreht sich alles um Kunst, Musik, Kino, Kulinarisches und vor allem um Begegnungen.

Poetry-Slammer Nikita Gorbunov tritt in der Nürtinger Kreuzkirche auf. Foto: Marvin Ruppert

NÜRTINGEN. Ungefähr 90 verschiedene Nationalitäten sind in Nürtingen vertreten und machen die Stadt damit sehr vielfältig. Die größte Gruppe stellen Menschen mit türkischen Wurzeln dar. Knapp dahinter folgen Italiener und Rumänen. Doch egal welche Nationalität, sie alle bringen eine Vielzahl an eigenen Fertigkeiten, Wissen und Erfahrungen mit. Sie so zu integrieren, dass die Gemeinschaft davon profitiert, ist eine Aufgabe, der sich die Stadt Nürtingen seit 2013 zielgerichtet widmet. Seit damals gibt es einen Integrationsbeauftragten. Derzeit hat Christos Slavoudis dieses Amt inne. Er ist federführend bei der Interkulturellen Woche.