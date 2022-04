Schwerpunkte

Bei den Schafen der Nürtinger Waldorfschule kommt die Wolle runter

22.04.2022 05:30

Mindestens einmal pro Jahr muss bei Schafen die Wolle runter – am Mittwochmorgen war es auch bei Lotta, Lilly, Marie und Paula, den vier Schafen der Nürtinger Waldorfschule, wieder so weit. In bewährter Manier und vor den Augen von rund 20 interessierten Schülern, vorwiegend nebenan Teilnehmer des Ferienprogramms des Stadtjugendrings, schor Nico Wohlfahrt auch dieses Jahr die vier Schafe der Schule. Das Ganze ging recht schnell vonstatten. Nach etwa anderthalb Stunden war Wohlfahrt fertig. jsv Foto: Hauser