Baustellen und Sperrungen Steinengrabenstraße, Metzinger Straße und Alleenstraße Nürtingen

23.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Ab Februar startet der zweite Abschnitt der Arbeiten an einer zentralen Stromleitung mit der Sperrung der Steinengrabenstraße

Die Baustelle entlang der Neuffener Straße ist beendet. Doch die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.Seit Anfang Februar gehen sie in der Steinengrabenstraße weiter. Dort wird die Stromleitung weiter verlegt. Im Sommer soll die Baustelle dann für einen positiven Nebeneffekt sorgten: Durch die Sperrung der Alleenstraße startet der Probebetrieb des Stadtbalkons.

Für die Fortsetzung der Arbeiten ist die Steinengrabenstraße halbseitig gesperrt. Foto: Holzwarth

Die Baustelle in der Neuffener Straße hat im vergangenen Jahr weite Teile dieser wichtigen Verkehrsachse lahmgelegt. Die gute Nachricht zuerst: Die Arbeiten dort sind abgeschlossen. Aber dadurch wurde erst ein Teil der Stromleitung verlegt, die dann vom Umspannwerk in der Schulze-Delitzsch-Straße bis zum Kraftwerk am Neckar einen zweiten Strom-Einspeisepunkt bilden wird. Nach Abschluss der Arbeiten in der Neuffener Straße folgt nun Teil Zwei: Ab Februar beginnen die weiteren Arbeiten zwischen der Kreuzung Steinengrabenstraße/Bahnhofstraße und dem Kreisverkehr an der Stadtbrücke. Neben der Verlegung der 30-Kilovolt-Leitung und Glasfaserleitungen auf der gesamten Strecke erfolgt in einzelnen Bauabschnitten in der Alleenstraße auch die Sanierung von Gas- und Wasserleitungen. Hier in unserem Übersichtsartikel finden Sie immer die neuesten Informationen und Artikel zur Baustelle, der Sperrung und dem Vorankommen der Bauarbeiten.

Interaktive Karte zur Baustelle Informationen zu den Sperrungen und den einzelnen Bauabschnitten finden Sie auf unserer interaktiven Karte zur Baustelle.

23. März 2021: Die Baustelle zieht weiter

Seit dem 1. Februar ist die Steinengrabenstraße im Abschnitt zwischen der Metzinger Straße und Bahnhofstraße nur in Fahrtrichtung Alleenstraße einseitig befahrbar. Heute wird dieser erste Bauabschnitt freigegeben, sodass die Steinengrabenstraße und die Alleenstraße ab dem Nachmittag wieder in beide Richtungen befahren werden können. Mehr dazu und zum zweiten Bauabschnitt lesen Sie im Artikel "Baustelle aus Steinengraben- und Alleenstraße wird in Metzinger Straße verlagert" vom 23. März 2021.

2. Februar 2021: Baustelle Steinengrabenstraße beginnt

Die rot-weißen Absperrbaken in der Steinengrabenstraße stehen schon – die Bagger folgen bald. Seit Montag haben die Arbeiten an der neuen 30-kV-Stromleitung begonnen, die vom Umspannwerk in der Schulze-Delitzsch-Straße bis zum Einspeisepunkt am Nürtinger Wasserkraftwerk verlaufen soll. Mehr zur Baustellen und der Sperrung lesen Sie im Artikel "Arbeiten in der Steinengrabenstraße haben begonnen" vom 2. Februar 2021.

27. Januar 2021: Die nächste Baustelle

Ab Februar startet der zweite Abschnitt der Arbeiten an einer zentralen Stromleitung mit der Sperrung der Steinengrabenstraße. Mehr zu den Baustellen und den einzelnen Bauabschnitten lesen Sie im Artikel "Nürtingens nächste Baustelle" vom 27. Januar 2021.