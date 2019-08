Bauarbeiten auf dem Neckarhäuser Friedhof

NT-NECKARHAUSEN (bs). Auf dem Friedhof finden Bauarbeiten statt, um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. In den letzten Jahren wurden bereits an fast allen Treppengeländer nachgerüstet und Stufen durch Rampen ersetzt. Anstelle einer Rampe am Haupteingang wird nun ein zusätzlicher Weg gebaut, der eine barrierefreie Erschließung weiterer Grabfelder ermöglicht, so Ortsvorsteher Bernd Schwartz.

Darüber hinaus sollen eine kleinere Treppe begradigt und eine Rampe zwischen den Feldern eins und zwei im Block fünf angelegt werden. Ebenfalls werden bereits Vorarbeiten für eine weitere Wasserentnahmestelle im Bereich der Friedhofsmauer an der Nürtinger Straße erledigt. Im Zusammenhang mit der Sanierung der Friedhofsmauer im kommenden Jahr soll dann auch hier für die Friedhofsbesucher die Möglichkeit geschaffen werden Wasser zu entnehmen.