Baden am Nürtinger Neckarufer: Gefährliche Abkühlung

25.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

DLRG Nürtingen warnt vor Betreten des Neckars – Badeverbot wird in Polizeiverordnung übernommen

Bei sommerlichen Temperaturen bietet der Neckar eine willkommene Abkühlung. Viele Leute unterschätzen jedoch die Gefahren am Neckarufer in Nürtingen. Zwischen Stadtbrücke und Wörthbrücke muss man an zwei Stellen besonders vorsichtig sein.

Leichtsinniges Vergnügen: Das Badeverbot an der Steinach-Mündung wird häufig ignoriert. Foto: Privat

NÜRTINGEN. Der Urlaub fällt coronabedingt flach, die wenigen freien Plätze an Badeseen und in Freibädern sind heiß begehrt. Da ist eine schnelle Abkühlung im Neckar verlockend: Liegeflächen gibt es viele, kostenlos ist es zudem auch noch. Allerdings ist das Baden in dem Fluss nicht ganz ungefährlich. Die DLRG warnt vor zu viel Leichtsinn.