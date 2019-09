Auszeichnung für Trauma-Zentren

23.09.2019, — E-Mail verschicken

Nürtinger Klinik erfüllt nun auch hohe Anforderungen für die nächste Stufe

NÜRTINGEN (pm). Die Trauma-Zentren der Kliniken für Unfall- und Orthopädische Chirurgie der Medius-Kliniken Nürtingen und Ostfildern-Ruit wurden vom unabhängigen Prüfinstitut CERT iQ erneut erfolgreich zertifiziert. Das Nürtinger Zentrum wurde zudem als regionales Trauma-Zentrum ausgezeichnet. Damit erfüllt die Klinik nun auch die hohen Anforderungen der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) für die nächsthöhere Versorgungsstufe eines regionalen Zentrums.

Trauma-Zentren gewährleisten die Versorgung schwerverletzter Patienten. Hierzu gehören unter anderem ein rund um die Uhr verfügbares Notfallteam, ein Schockraum und ein Hubschrauberlandeplatz. „Es freut uns sehr, dass der Einsatz unserer Mitarbeiter honoriert und den Trauma-Zentren damit ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit in der Versorgung Schwerverletzter attestiert wird“, äußert sich Dr. Florian Bopp, Chefarzt der Klinik für Unfall- und Orthopädische Chirurgie der Medius-Kliniken Nürtingen/Kirchheim. „Dass es uns darüber hinaus gelungen ist, in Nürtingen nun auch ein regionales Trauma-Zentrum vorweisen zu können zeigt, dass wir mit unserem medizinischen Versorgungsauftrag auf dem richtigen Weg sind.“