Ausfahrt in der Neckarsteige wieder gesperrt

18.12.2019 05:30

Autofahrer und Fußgänger in der Neckarsteige dürften am Montag etwas überrascht gewesen sein, als die Ausfahrt zum Kreisverkehr an der Stadtbrücke erneut wegen Bauarbeiten gesperrt wurde – immerhin konnte man die Neckarsteige schon vor zwei Wochen nicht auf diesem Wege verlassen. Laut Auskunft der Stadt Nürtingen habe man die Arbeiten vorletzte Woche nicht abschließen können. „Daher wurde der Belag vor dem Adventsmarkt schottereben gemacht, um eine Abfahrt über den Kreisverkehr gewährleisten zu können und die Fluchtwege auch freizuhalten“, so Pressesprecher Clint Metzger. Die Vollsperrung gilt noch bis heute Abend. Das kleine Stück am Gebäude 21 den Schlossberg hoch ist noch bis Donnerstag, 19. Dezember, gesperrt. mke/Foto: jh