Auffrischung für die Reuderner Erlebnisrunde

07.06.2022 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Was hat Pfingsten mit der Pusteblume zu tun? Die Erlebnisrunde in Reudern erhält nach deren erfolgreicher Eröffnung im vergangenen Jahr ein Facelift und rückt künftig die Hochfeste der christlichen Kirchen in den Mittelpunkt.

An Pfingsten nutzten viele Kinder und Familien die regenfreie Zeit, um die Erlebnisrunde an der Friedenskirche zu starten. Foto: Krytzner

NT-REUDERN. Ein Update weitab der digitalen Welt bekam die seit vergangenem Jahr installierte Erlebnisrunde in Reudern. Auslöser für die Erweiterung war laut Familiendiakon Hendrik Lohse das durchweg positive Feedback der Familien.