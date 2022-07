Schwerpunkte

Auf dem Festplatz in Oberensingen ist das Hüpfburgen-Paradies

30.07.2022

NT-OBERENSINGEN. Joey Roth und seine Familie laden bis zum 7. August ihre Gäste in ihren mobilen Freizeitpark auf dem Festplatzgelände ein. Neben den Hüpfburgen finden die Besucher ein Becken zur Abkühlung und allerlei Süßigkeiten. Die Betreiber rechnen trotz der enormen Hitze mit einem großen Besucheraufkommen. „Die Witterungsbedingungen machen uns weiterhin zu schaffen. Nichtsdestotrotz erwarten wir in den kommenden Wochen einige Besucher“, so Roth. Er und seine Familie freuen sich auf Gäste jeder Altersgruppe. Erfahrungsgemäß erstreckt sich die Altersspanne der Besucher von drei bis 14 Jahren. bb Foto: Becker