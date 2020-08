Schwerpunkte

ARD-Dreharbeiten im Nürtinger Fela

19.08.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Für die Deutsche Fernsehlotterie filmte ein Produktionsteam einen Tag lang an der Versöhnungskirche in der Braike

Ungewohnter Besuch im Evangelischen Ferienlager an der Versöhnungskirche: Gestern begleitete ein Fernsehteam die Kinder und Betreuer im Fela. Gedreht wurde ein Beitrag für die Deutsche Fernsehlotterie, der kurz vor der Tagesschau ausgestrahlt werden soll.

Kampf um den Ball: Beim Völkerball ging es ordentlich zur Sache.

NÜRTINGEN. Gleich ist es so weit, in wenigen Augenblicken beginnt das große Völkerball-Spiel auf der Wiese hinter der Versöhnungskirche. Die Jungen und Mädchen haben sich um Fela-Leiterin Evi Handke versammelt. Alle Blick sind auf den Ball in ihren Händen gerichtet. Wie richtige Profis versuchen die Kinder den Kameramann, der mitten auf dem Platz liegt, zu ignorieren. Dann fliegt endlich der Ball.