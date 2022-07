Schwerpunkte

Apotheken in der Region sollen ab Herbst elektronische Rezepte einlösen

05.07.2022 14:52, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Ab September sollen alle Apotheken die elektronischen Rezepte einlösen können. Ein paar Apotheken tun das heute schon, andere zeigen sich skeptisch. Ob der Papierverbrauch tatsächlich abnimmt, ist fraglich.

Das rosa Papierrezept soll abgeschafft und ab dem Herbst durch das elektronische Rezept ersetzt werden. Einige Apotheker zeigen sich aktuell jedoch noch skeptisch. Foto: ABDA

Über Digitalisierung wird derzeit überall gesprochen. Im Gesundheitswesen soll sie ab September auch umgesetzt werden. Schon zum Jahresbeginn 2022 sollte ursprünglich einmal das elektronische Rezept (E-Rezept) bundesweit eingeführt werden. An manchen Stellen hakt es jedoch noch bei der Technik oder der Software. Nun ist der 1. September als neuer Stichtag angesetzt, ab dem alle Apotheken in der Lage sein sollen, von Ärzten ausgestellte E-Rezepte annehmen zu können. Diese sollen die bisherigen rosa Papierrezepte für alle Versicherten in der Gesetzlichen Krankenversicherung endgültig ablösen. So will es der Gesetzgeber. Im Idealfall soll so Papier gespart werden, da sich jeder Patient sein persönliches Rezept mit einer kostenlosen App „Das E-Rezept“ von Gematik auf sein Handy laden kann. Sein E-Rezept kann der Patient dann per Handy an eine Apotheke seiner Wahl übermitteln, die das benötigte Medikament schon einmal bereitlegen kann. Damit könnten sich im Idealfall in den Apotheken die Wartezeiten verringern.