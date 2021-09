Schwerpunkte

Anmeldung für "Zeitung in der Schule" bei der Nürtinger/Wendlinger Zeitung

22.09.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Das Projekt „Zeitung in der Schule“ startet wieder im November. Sechs Wochen lang bekommen die Schülerinnen und Schüler die Nürtinger/Wendlinger Zeitung gratis ins Schulhaus geliefert – und sie können die digitalen Angebote nutzen.

Bereits zum 19. Mal laden wir in diesem Herbst zu unserem Traditionsprojekt „Zeitung in der Schule“ ein. Vom 8. November bis zum 12. Dezember werden die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 11 des Verbreitungsgebiets unserer Zeitung wieder in die kleine, feine und die große, weite Welt ihrer lokalen Zeitung eintauchen. Anmelden können die Lehrkräfte ihre Klassen jetzt online.