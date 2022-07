Schwerpunkte

Angehende Schreiner zeigen ihre Gesellenstücke in Nürtingen

22.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

29 angehende Schreiner, darunter der Wendlinger Erik Hartmann, arbeiten derzeit an ihren Gesellenstücken. Am Sonntag sind sie bei einer Ausstellung in der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule zu sehen.

Erik Hartmann arbeitet bei Möbelschreiner Hoffmann in Wernau an seinem Gesellenstück, einer Espressobar. Foto: Dietrich

NÜRTINGEN/WERNAU. Zuerst wollte Erik Hartmann als Gesellenstück etwas Kleines und Einfaches machen. Doch dann haben sich seine Ideen immer weiter entwickelt. Zwei Wochen arbeitet er nun bei Möbelschreiner Hoffmann in Wernau an seiner Espressobar. Sie und 28 weitere Werke angehender Schreiner im Landkreis Esslingen – zwei Frauen und 27 Männer – werden am Sonntag, 24. Juli, in Nürtingen ausgestellt.