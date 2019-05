Andreas Dittmann in Zerbst bestätigt

Der SPD-Bürgermeister setzt sich gegen AfD-Herausforderer durch

NÜRTINGEN/ZERBST (ali). Andreas Dittmann, Bürgermeister in der Nürtinger Partnerstadt Zerbst, wurde im Amt bestätigt. Der Rathauschef mit SPD-Parteibuch setzte sich gegenüber AfD-Herausforderer Dammann mit 78,9 Prozent zu 21,1 Prozent durch. Am vergangenen Wochenende war nicht nur in Nürtingen Wahlsonntag, sondern auch in Zerbst. 19 113 Wahlberechtigte waren aufgefordert, den Bürgermeister und einen neuen Gemeinderat zu wählen. Bei der Bürgermeisterwahl fielen 7624 Stimmen auf Andreas Dittmann, 2038 Stimmen auf den AfD-Kandidaten. Dittmann ist Verwaltungsfachwirt und seit Juli 2012 Bürgermeister in Zerbst.

Bei der Gemeinderatswahl in Zerbst holte die CDU als stärkste Partei 19 Prozent der Stimmen, gefolgt von der FFZ mit 18,3 Prozent und der SPD mit 16,6 Prozent. Auf Platz vier kam mit 14,9 Prozent die AfD. Die FDP erhielt 9,3 Prozent der Stimmen, die Linke 8,6 Prozent und die Grünen bekamen 6,6 Prozent. In Zerbst ist die Alternative für Deutschland erstmals bei der Stadtratswahl angetreten. 14,8 Prozent der Wähler sicherten ihnen gleich fünf Mandate.