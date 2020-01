Amira ist das Nürtinger Neujahrsbaby

Das erste Baby des Jahres an der Medius-Klinik Nürtingen heißt Amira. Um 1.14 Uhr am Neujahrstag erblickte die kleine Prinzessin, so die persische Bedeutung des Namens, das Licht der Welt. 3900 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß war sie, und machte ihre Eltern Liudmila und Yahya aus Wernau zu sehr glücklichen Menschen. Für die Familie ist Amira das zweite Kind. Mutter und Kind sind wohlauf. Auch ihre Schwester freut sich sehr, nun die Große zu sein. 1496 Kinder wurden im vergangenen Jahr in Nürtingen auf dem Säer geboren, das waren erneut mehr als im Vorjahr. Der positive Trend der Geburtenentwicklung an der Nürtinger Klinik konnte weiter fortgesetzt werden. pm/Foto: Alexander Fischer