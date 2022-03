Schwerpunkte

Am 3. April ist Bürgermeisterwahl in Neckartailfngen

18.03.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am Donnerstag, 24. März, lädt unsere Zeitung zum Kandidatencheck in die Neckartailfinger Festhalle ein. Die Moderatoren Anneliese Lieb und Andreas Warausch freuen sich auf Fragen der Neckartailfinger Bürgerinnen und Bürger.

Gestern Abend in der Festhalle Neckartailfingen: Die Bürgermeisterkandidaten von links Gerhard Gertitschke, Doris Aschauer und Wolfgang Gogel stellten sich den Bürgerinnen und Bürgern vor. Ulrich Raisch hatte sich entschuldigt. Foto: Jüptner

NECKARTAILFINGEN. Gerhard Gertitschke, Wolfgang Gogel und Doris Aschauer – in dieser Reihenfolge haben sich die Neckartailfinger Bürgermeisterkandidaten gestern Abend in der Festhalle den Bürgerinnen und Bürgern präsentiert. Der vierte Kandidat, Ulrich Raisch, hatte sich entschuldigt. Bei der Bewerbervorstellung der Gemeinde war – so das offizielle Reglement – kein direkter Vergleich der Kandidaten mit Fragen und Antworten möglich. Jeder Bewerber hatte gestern zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen und den Bürgern seine kommunalpolitischen Ideen und Vorstellungen für die Neckartalgemeinde zu präsentieren. Danach bestand die Möglichkeit für die Wählerinnen und Wähler, Fragen zu stellen. Es war aber jeweils nur ein Kandidat im Saal. Die anderen mussten in einem separaten Raum auf ihren Auftritt warten.