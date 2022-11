Schwerpunkte

Adventskalender ermöglichen dem Lions-Club-Spende für Licht der Hoffnung in Nürtingen

04.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Licht der Hoffnung: Der Lions-Club Nürtingen-Teck/Neuffen hat auch dieses Jahr wieder 1000 Euro für die Weihnachtsaktion der Nürtinger und Wendlinger Zeitung gespendet. An allen November-Samstagen bieten die Lions wieder ihre eigenen Adventskalender an.

NÜRTINGEN. Seit Jahren ist das Konzept bewährt: Der Lions-Club Nürtingen-Teck/Neuffen bietet einen selbst produzierten Adventskalender mit 24 Türen mit Schokolade dahinter zum Verkauf an. Der Erlös der Aktion kommt dann mehreren guten Zwecken zugute. Auch in diesem Jahr geht wieder ein Anteil von 1000 Euro an „Licht der Hoffnung“, die Weihnachtsaktion der Nürtinger/Wendlinger Zeitung. Es ist auch Tradition, dass der Lions-Club den Scheck über 1000 Euro schon vorher bei einem Besuch im Senner-Verlagsgebäude vorbeibringt. Vor ein paar Tagen haben dies die neue Club-Präsidentin Barbara Kaup, der neue Vizepräsident Markus Dierkes und der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Marcus Bütikofer getan. Die Adventskalender mit 24 Schokoladenstücken drin und dem freundlichen Schneemann vorne drauf bieten die Lions-Club-Mitglieder an allen Samstagen im November von 9 bis 13 Uhr auf dem Schillerplatz in der Nürtinger Fußgängerzone und zugleich auf dem Wochenmarkt in Kirchheim unter Teck in der Nähe des Rathauses an – erstmals am kommenden Samstag, 5. November. Und da in den vergangenen beiden Jahren die insgesamt 5000 Exemplare nicht ausgereicht haben, hat der Lions-Club die Auflage um 1000 auf nunmehr 6000 Stück erhöht. „1000 mehr – das ist schon eine Nummer“, weiß Barbara Kaup. „Wir probieren es einfach mal“, ergänzt Marcus Bütikofer. Denn es soll nicht wieder dasselbe passieren wie vor Jahresfrist: „Da mussten wir schon vor 11 Uhr den Stand zu machen, weil wir keine Kalender mehr hatten.“