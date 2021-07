Schwerpunkte

Abiturienten der SO feiern

22.07.2021 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. An der Fritz-Ruoff-Schule Nürtingen freuen sich die Abiturienten der SO über ihr bestandenes Abitur. SO bedeutet Berufsoberschule für Sozialwesen: Sie bietet jungen Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung die Möglichkeit, das allgemeingültige Abitur in nur zwei Jahren zu machen. Diese Chance haben die jungen Erwachsenen ergriffen und haben heute ihr Abitur in der Hand.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben das Abitur bestanden: Angelos Belezis, Maren Bleher, Isabell Gall, Alexandra Gradl, Elena Grot, Nadine Heßlinger, Cornelia Leuprecht, Amy-Lee McIntyre, Alina Moser, Franziska Nisi, Jonas Perrot, Noelle Reiter, Sara Rühle, Lydia Schwedler, Nathalie Strohsacker, Ina Thamm und Isabelle Tüch. pm