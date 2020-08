Schwerpunkte

60 Jahre Liebe auf den zweiten Blick

26.08.2020 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Luitgard und Helmut Weyhmüller feiern Diamantene Hochzeit – In der Schule kennengelernt

Haben heute ihren großen Tag: Luitgard und Helmut Weyhmüller. Foto: Privat

NÜRTINGEN. „Ach, eine schöne, große Feier hatten wir damals“, erzählt Luitgard Weyhmüller von ihrer Hochzeit. „Im Göppinger Waldheim war das.“ Eigentlich wollten die beiden den heutigen Tag wie damals groß feiern, alle ihre drei Kinder und sieben Enkel hatten sie eingeladen. Doch aus Rücksicht sagten sie die Gesellschaft lieber ab. Einer ihrer Verwandten arbeitet in einem Krankenhaus. „Da wollten wir kein Risiko eingehen“, erklärt Helmut Weyhmüller. Trotzdem gebe es ein kleines Beieinander: Am 12. September ist das Datum ihrer kirchlichen Hochzeit. Zu diesem Anlass kommen die Kinder samt Eheleuten vorbei, auch ein Pfarrer wird anwesend sein. „Dann haben wir unseren eigenen kleinen Gottesdienst in der Wohnung“, sagt Luitgard Weyhmüller.