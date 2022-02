Schwerpunkte

500 Menschen setzen auf dem Nürtinger Schillerplatz ein deutliches Zeichen gegen den Krieg

28.02.2022 05:30, Von Rudi Fritz — E-Mail verschicken

Rund 500 Bürger demonstrierten gestern Nachmittag auf dem Schillerplatz gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine. Gemeinderat und Bürgermeister sagen die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu.

Viel mehr Menschen als erwartet sind am Sonntag zur Friedensdemonstration auf den Schillerplatz gekommen. Foto: Fritz

NÜRTINGEN. Weltweit gehen gerade Menschen auf die Straßen, um ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu bekunden. Auch in Nürtingen versammelten sich gestern Nachmittag rund 500 Teilnehmer bei der vom „AK Frieden in der Einen Welt“ organisierten Kundgebung, die zeitgleich zur zentralen Veranstaltung in Berlin stattfand, um gegen die Invasion russischer Truppen in die Ukraine zu demonstrieren.